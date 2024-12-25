مكالمات بالواي فاي.. بشرى للمناطق ذات ضعف شبكات الموبايل.. تفاصيل

قال خالد حسن، المستشار الإعلامي لغرفة صناعة التكنولوجيا، ورئيس تحرير جريدة "عالم رقمي"، إن مكالمات Wifi Calling، هي خاصية متاحة على الهواتف المحمولة، لكن تفعيلها يتم من خلال شركات الاتصالات، كما ان تلك الخدمة مكالمات الفيديو مما يعزز من تجربة التواصل بين الافراد والاسرة والأصدقاء، خاصة من يتواجدون خارج البلاد، كما انه هناك تطبيقات تدعم إجراء مكالمات عبر الانترنت، لكن هذا الخدمة ستسمح بذلك دون الحاجة لتطبيق معين.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن خدمة Wi-Fi Calling تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية باستخدام شبكات الواي فاي بدلا من الشبكات التقليدية، مما يساهم هذا في تحسين جودة الاتصالات داخل المنازل والأماكن المغلقة التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة، لكن تحتاج الى أنترنت جيد، كما ان من المتوقع إطلاق الخدمة وتفعيلها خلال عام 2025.

وأوضح حسن، أن الخدمة تعتمد على تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى الشبكة المحمولة GSM، لتنفذ المكالمة بسلاسة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية، كما ان الخدمة لا تتطلب أي اشتراكات إضافية من المستخدمين، حيث تحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفق نظام الاشتراك الحالي للمستهلك، وتتوفر خاصية "Wi-Fi Calling" في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها بسهولة من إعدادات الجهاز.