بيراميدز يضرب فاركو بثلاثية في الدوري

حقق بيراميدز الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

أحرز أهداف بيراميدز كل من المغربي محمد الشيبي وصديق إيجولا وفيستون مايلي في الدقائق 22 و53 و68 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 7 في المركز التاسع.

ولعب بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

- خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

- خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

- خط الهجوم: فيستون مايلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس.

ولعب فاركو المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: محمد شيكا.

- الدفاع: ياسين الشيدر - أحمد عوض - وليد علي - جيفرسون إنكادا.

- الوسط: محمد فخري - محمود جهاد - محمود عماد - عزمي غومه - عمرو ناصر.

- الهجوم: أحمد شريف.

