أخبار الفن| ظهور غير متوقع للفنانة إيمان أيوب بعد غياب سنوات.. مصدر من «الموسيقيين» يكشف هوية «تووليت»

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

ظهور غير متوقع للفنانة إيمان أيوب بعد غياب سنوات

لفتت الفنانة إيمان أيوب الأنظار إليها بسبب ظهور المفاجئ لها فى برنامج "قعدة ستات" مع مروة صبري، حيث ظهرت إيمان أيوب بملامح مغايرة للملامح التي عرفها بها الجمهور.

أخيرا انكشف القناع.. مصدر من الموسيقيين يكشف هوية تووليت



تصدر اسم المطرب المقنع "تووليت" ليشعل محركات البحث بعد أن تم تكريمه في بيلبورد عربية وحصوله أخيرًا على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بمزاولة الغناء، ومازال الجمهور يتساءل من هو تووليت.

تامر حسني يرد على منشور رامي صبري

رد الفنان تامر حسني علي منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

راحة 10 أيام .. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

خضع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وطلب النجم في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، من الجمهور الدعاء له.



عيد ميلاد مجيد| محمد رمضان يحتفل بالكريسماس برفقة نجيب ساويرس



شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة صور على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحتفل بالكريسماس برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس.