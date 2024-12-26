نمو إنتاج القطن في الصين إلى 6.2 مليون طن

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الأربعاء، زيادة في إنتاج القطن في البلاد خلال العام الحالي بنسبة 9.7% سنويًا، ليصل إلى 6.164 مليون طن، حيث قاد إقليم شينجيانج إيجور ذو الحكم الذاتي هذا النمو.

ويأتي نمو الإنتاج مدفوعًا بزيادة المساحة المزروعة وتحسن المحصول.

وزادت إجمالي المساحة المزروعة بالقطن في الصين خلال العام الحالي بنسبة 1.8% مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد المحصول بنسبة 7.8% سنويًا ليصل إلى 2172 كيلوجرامًا لكل هكتار.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إقليم شينجيانج سجل زيادة بنسبة 3.3% في المساحة المزروعة لتصل إلى 2.45 مليون هكتار.