من الشاي الأخضر إلى عصير التوت .. 6 مشروبات ترفع تركيزك قبل الامتحانات

مع اقتراب موعد الامتحانات، يعاني العديد من الطلاب مشاعر التوتر والقلق التي تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على التركيز والإنتاجية.

وللحفاظ على تركيز عالٍ أثناء المذاكرة ولتقليل مستويات التوتر، تعد التغذية السليمة من العوامل الأساسية التي تساهم في تحسين الأداء العقلي والجسدي.

من الشاي الأخضر إلى عصير التوت:مشروبات ترفع تركيزك قبل الامتحانات

مشروبات ترفع تركيزك قبل الامتحانات

وفي هذا السياق، تحدثنا مع خبير التغذية عبد الرحمن شمس فى تصريحات خاصة لصدى البلد، حول أفضل المشروبات التي تساعد في تعزيز التركيز والابتعاد عن التوتر خلال فترة الامتحانات.

1. الشاي الأخضر: الحل الأمثل لزيادة التركيز والهدوء

أحد المشروبات الأكثر شهرة والتي ينصح بها عبد الرحمن شمس هو الشاي الأخضر.

يقول الخبير: يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين بشكل معتدل، إضافة إلى الأحماض الأمينية مثل الـ'ثيانين'، وهي مادة تساعد في تحسين التركيز وتعزز اليقظة الذهنية دون الشعور بالتوتر الزائد.

ويمتاز الشاي الأخضر بقدرته على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الأداء العقلي ويساهم في زيادة الإنتاجية خلال المذاكرة.

2. عصير البرتقال: دعم قوي للجهاز المناعي والعقلي

عصير البرتقال الطبيعي هو أيضًا من الخيارات المثالية التي يوصي بها الخبير شمس. عصير البرتقال مليء بفيتامين C، الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقليل مستويات التوتر، يوضح شمس. كما أن هذا العصير يساعد في تحسين الحالة المزاجية ويزيد من الطاقة والتركيز، حيث أن فيتامين C معروف بقدرته على تقليل التوتر الناتج عن الإجهاد العقلي.

3. الماء: الأساس للحفاظ على وظائف الدماغ

لا يمكننا أن نغفل عن دور الماء في تعزيز الأداء العقلي، يقول شمس. إذ أن الجسم بحاجة إلى الترطيب المستمر للحفاظ على صحة الدماغ. وفي حالات التوتر والإجهاد الذهني، يزداد خطر الجفاف، ما يؤدي إلى ضعف التركيز وانخفاض مستويات الطاقة. يشير شمس إلى أن شرب كميات كافية من الماء لا يساعد فقط في الحفاظ على الترطيب، بل يسهم أيضًا في زيادة القدرة على التركيز وتحسين الأداء العقلي.

4. عصير التوت: تعزيز الذاكرة وتحفيز الدماغ

عصير التوت من المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الدماغ، يقول عبد الرحمن شمس. التوت يحتوي على مركبات تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين عملية التفكير. يمكن تناول عصير التوت الطازج أو المجمد للحصول على جرعة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز اليقظة الذهنية والقدرة على الاحتفاظ بالمعلومات.

5. الشاي بالزنجبيل: تهدئة الأعصاب وتحفيز النشاط العقلي

من المشروبات التي يوصي بها الخبير شمس أيضًا الشاي بالزنجبيل. "الزنجبيل له خصائص مضادة للقلق ويعمل على تهدئة الأعصاب"، يوضح شمس. كما أن الزنجبيل يعزز من الدورة الدموية، مما يساعد في تحسين تدفق الأوكسجين إلى الدماغ ويزيد من النشاط العقلي. ويعد الشاي بالزنجبيل خيارًا مثاليًا إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر أثناء المراجعة.

6. حليب اللوز: مغنيسيوم طبيعي لتقليل التوتر

يوصي عبد الرحمن شمس أيضًا بحليب اللوز باعتباره مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم. "المغنيسيوم معروف بقدرته على تقليل مستويات التوتر ويعزز الاسترخاء"، يقول شمس. بالإضافة إلى ذلك، حليب اللوز يحتوي على الأحماض الدهنية الصحية التي تدعم صحة الدماغ وتحسن التركيز. يُعد حليب اللوز خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن مشروب مهدئ وفعال في نفس الوقت.

7. عصير الجزر: غذاء العقل وتحسين الذاكرة

عصير الجزر غني بفيتامين A والبيتا كاروتين، ويعمل على تعزيز صحة الدماغ"، يوضح شمس. عصير الجزر لا يساعد فقط في تقوية الذاكرة، بل أيضًا يحسن القدرة على التركيز ويزيد من الطاقة. يمكن تناوله في أي وقت خلال اليوم لتعزيز النشاط العقلي وتحقيق أفضل أداء في فترة الامتحانات.

مشروبات ترفع تركيزك قبل الامتحانات

نصائح خبير التغذية للمراجعة خلال الامتحانات

وينصح عبد الرحمن شمس الطلاب بعدم الاعتماد فقط على المشروبات لتحسين التركيز، بل يجب أيضًا الحفاظ على نظام غذائي متوازن يتضمن البروتينات، الألياف، والدهون الصحية.

كما ينصح خبير التغذية، بالحصول على قسط كافٍ من النوم وعدم إرهاق الجسم بالعادات السيئة مثل السهر الطويل أو تناول الأطعمة الغنية بالسكريات التي قد تؤثر سلبًا على النشاط العقلي.