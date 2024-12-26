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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

تهنئة الكنيسة القبطية في قبرص بعيد الميلاد .. صور

القس إيرينيئوس البرموسي
القس إيرينيئوس البرموسي
ميرنا رزق
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زار الراهب القس إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لدولة قبرص نيافة الأنبا نيكتاريوس مطران لارنكا للروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي.

تهنئة عيد الميلاد المجيد 

 وتطرق الحديث لوضع الجالية القبطية في محافظة لارنكا من حيث عدد الأسر والشباب وطلب النائب البابوي من نيافته توفير مكان مناسب لإقامة القداسات بصفة دورية لسداد الاحتياج الرعوي لدى الأسر والشباب، واستجاب نيافته على الفور وحدد كنيسة في وسط مدينة لارنكا لتلبية احتياجات الكنيسة القبطية من حيث إقامة القداسات والخدمات الكنسية. كما قدم له النائب البابوي دعوة لزيارة الأديرة القبطية وقداسة البابا في مصر وقد قبل الدعوة بترحاب معربًا عن رغبته في تلبيتها في أقرب وقت. 

وفي الإطار نفسه قام النائب البابوي بزيارة المطران سليم صفير مطران الكنيسة المارونية بنيقوسيا وتهنئته أيضًا بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، وقد عبر المطران سليم عن محبته واحترامه لقداسة البابا تواضروس ومكانته، ودوره، وما يقوم به من عمل من أجل المسيحية في الشرق الأوسط. 

وأهدى المطران سليم مؤلفاته في القانون الكنسي للراهب القس إيرينيئوس البرموسي وأعرب عن اهتمامه للتعرف هو ومجمع الكنيسة المارونية في قبرص عن التقليد القانوني القبطي وقد وعده النائب البابوي بالتعاون في هذا المجال وتبادل الخبرات. كما حضر اللقاء أيضًا الأسقف بولس النائب البابوي للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية بقبرص.

وساد اللقاءان جوا من الود والمحبة وتبادل الهدايا.

عيد الميلاد المجيد الأرثوذكس القس إيرينيئوس البرموسي الجالية القبطية

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