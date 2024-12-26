قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اقتراب امتحانات نصف العام.. سورة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة
بايدن يندّد بالهجوم الصاروخي "الشائن" على أوكرانيا
حظه مش حلو.. أحمد شوبير يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد إصابة رضا سليم
بايدن وترامب يبثان رسائل متباينة بمناسبة عيد الميلاد
دور رائع للجماهير.. الخطيب يهنئ فريق السلة بعد الفوز بدوري المرتبط
مدبولي: الدولة اختارت الطريق الأصعب للتنمية الزراعية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
البسو تقيل .. حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر
سقوط قتلى في اشتباك مسلح بطرطوس بسوريا
الأهلي بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة 2024
رئيس أفرو لاند: استثمار في زراعة الزيتون يحقق أرباحًا كبيرة
رئيس الوزراء: طرح تشغيل المطارات المصرية مع القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

برج الثور وحظك اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024| رومانسية ومودة

برج الثور
برج الثور
اسماء محمد
×

يتميز مواليد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو) بامتلاك القدرة على المثابرة وتحمل المسئولية ولكنهم يحبون الراحة والجمال وحادين عند الانفعال أو الشجار.

نستعرض لكم فى هذا التقرير توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على الصعيد المهنى والمالى والصحى والعاطفى.

توقعات برج الثور وحظك اليوم 26 ديسمبر 2024

يحمل لك اليوم يا برج الثور أخبارًا سارة من أطفالك أو أفراد أسرتك الأصغر سنًا، مما يرفع من معنوياتك و يحيط بك شعور قوي بالتفاؤل، وستجد نفسك في مزاج رومانسي  وستمر الشؤون العائلية والمنزلية بانسجام ويمكن أن تشعر بالميل إلى مشاركة سعادتك مع الآخرين.

توقعات برج الثور عاطفيا

تظهر الرومانسية بقوة اليوم فى برج الثور  حيث تتوافق مشاعرك مع مشاعر شريكك و يذهب العزاب في موعد ساحر أو يتلقون إشارات مشجعة من شخص معجبين به و سوف يستمتع الأزواج من برج الثور بلحظات من الدفء والتفاهم المتبادل و سيعزز التواصل مع زوجك من الروابط.

توقعات برج الثور مهنيا 

الطلاب في وضع مناسب للتركيز والتفوق في دراستهم والاستفادة القصوى من مساعيهم الأكاديمية، وفي حياتك المهنية ستدفعك الثقة إلى التعامل مع المهام المعلقة بكفاءة، ومن المرجح أن يفكر رجال الأعمال في خطط التوسع التي ستسفر عن نتائج إيجابية في المستقبل القريب.

 

توقعات برج الثور ماليا

قد تكون الاستثمارات المضاربية، مثل الأسهم أو تذاكر اليانصيب، مثمرة اليوم يا برج الثور كما أن المشاريع التجارية تبشر بالخير، وتبشر بمكاسب ثابتة ومع ذلك، تجنب الإفراط في الإنفاق على الكماليات أو المشتريات الاندفاعية و سيضمن لك وضع الميزانية أن تظل آفاقك المالية مستقرة يا برج الثور. 

توقعات برج الثور صحيا 

 من المرجح أن تظل صحتك قوية، مما يسمح لك بالاستمتاع باليوم على أكمل وجه يا برج الثور، كما أن التمارين الخفيفة والنظام الغذائي المتوازن من شأنهما أن يعززا مستويات الطاقة لديك.

 احرص يا برج الثور على عدم إرهاق نفسك جسديًا، وتجنب الإجهاد لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية.

حظك اليوم برج الثور توقعات برج الثور توقعات برج الثور وحظك اليوم توقعات برج الثور الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلبة كلية الشرطة

خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة 2024

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025| تفاصيل

نتيجة كلية الشرطة 2024 - 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2024 2025 وطريقة الحصول عليها

موجة برد قارس

الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد .. الأوقاف بتقدملك الحل

مجلس الوزراء

المالية: لا ضريبة إضافية على المحمول.. وتطبيق لتسجيل دخول الهواتف لمصر

الاهلي

إصابة نجم الأهلي بقطع في الغضروف الخارجي

الأرصاد الجوية

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات استشارية لضمان تنفيذ قرارات الحكومة وتحقيق النمو

نقيب الأطباء

عبد الحي: مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء ولم يأخذ بملاحظاتنا

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مبادرتان جديدتان في الصناعة والسياحة قريبا .. وتفاصيل إطلاق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية

بالصور

محافظ الشرقية وقيادات الشعب الجمهوري يفتتحان معرض أثاث دمياط بالزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 سيارات الأكثر بحثا على جوجل في عام 2024

السيارات الأكثر بحثًا على جوجل
السيارات الأكثر بحثًا على جوجل
السيارات الأكثر بحثًا على جوجل

إطلالة لافتة.. إنجي المقدم تشعل السوشيال ميديا

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ويستمع لعدد من المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد