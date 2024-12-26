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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

5 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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قال مسعفون إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس لمنزل بحي الزيتون بمدينة غزة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

بينما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 30 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إصابة قائد لواء المنشية أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم.

وقال الجيش في بيانه، إن العبوة استهدفت مدرعة كان يستقلها قائد فرقة الضفة الغربية يهودا والسامرة، العميد ياكي دولف، وقائد لواء المنشية الإقليمي، العقيد أيوب كيوف.

وقال الجيش إن كيوف أصيب بجروح متوسطة وتم إخلاؤه لتلقي العلاج الطبي.

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