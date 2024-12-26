قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتصالات النواب لـ«صدى البلد»: إلغاء تطبيق التيك توك في مصر بهذه الحالة|فيديو
وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد مصطحبا مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين
قيادة قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية
لافروف: النظام في أوكرانيا تجاهل كل الاتفاقات
"شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الخميس 25 ديسمبر 2024
التعليم تتيح تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025.. قريبا
وداعا لأزمة شبكات المحمول.. تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وتشغيلها في مصر
توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وسواحل كفر الشيخ لليوم الرابع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024| فيديو
نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية “قرية الأمل”باليوم العالمي لذوي الإعاقة
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. بكام عيار 21 النهارده| فيديو
أجواء شديدة البرودة تسيطر على البلاد والرياح مستمرة| الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مجمع الصناعات الغذائية بإسنا.. ويشيد بتجربة تجفيف الطماطم

محافظ الأقصر يتفقد مجمع الصناعات الغذائية بإسنا .. ويشيد بتجربة تجفيف الطماطم
محافظ الأقصر يتفقد مجمع الصناعات الغذائية بإسنا .. ويشيد بتجربة تجفيف الطماطم
شمس يونس
×

أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، عن استعداد المحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لطرح مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة، أمام المستثمرين،  تمهيداً لتشغيله واستغلاله في الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، بما يساهم في جذب الاستثمار، وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمجمع بقرية الكيمان بمدينة إسنا والتي تابع خلالها مراحل التجارب الأولية للمجمع تمهيداً لطرحه أمام المستثمرين قريباً.
تفقد المحافظ المجمع الذي يقع علي مساحة تتجاوز 8 أفدنة ويضم مبني اداري به مكاتب، ومبني للثلاجة لحفظ المواد الغذائية ومبني لخطوط الإنتاج " عبارة عن "هنجر مساحته 300 متر " به خطي انتاج مجهزين بالكامل بالمعدات الخاصة بالفرز والغسيل والتقطيع والغربلة وأجهزة للتصنيع الغذائي والتعبئة بالإضافة إلى  عدد 3 منشر بمساحة 3600 متر ومساحات أرض فضاء شاسعة  تصلح لأعمال التوسعات المستقبلية .
واستمع المحافظ خلال تفقده للمجمع إلى شرح من الدكتور إبراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر والذي أشار إلى أن مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة تم إنشاؤه ضمن خطة الهيئة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وفي اطار تكليفات اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وبالتعاون مع محافظة الأقصر لتحقيق نهضة صناعية زراعية حيث شهدت الأقصر إنشاء عدد 3 مجمعات صناعية حرفية بالإضافة إلى مجمع للصناعات الغذائية والتعبئة.
وأضاف مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، أن مجمع الصناعات الغذائية تم مده بشبكة مرافق متكاملة ومجهزة تماماً للعمل واستغلاله في إقامة مشروعات غذائية وتم عمل تجربة لتجفيف الطماطم لبدء طرح المجمع حيث تتميز محافظة الأقصر بوفرة انتاج محصول الطماطم، لافتا إلى أن المجمع مجهز لتجفيف كافة الحاصلات الزراعية التي تتميز الأقصر بزراعتها، ويساهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة.
ومن جانبه، أبدي محافظ الأقصر اعجابه بنموذج تجربة تجفيف الطماطم لتصديرها للأسواق العالمية مشيداً بآلية عمل المجمع، ومساهمته في توفير فرص عمل، لافتا إلى ضرورة تكرار هذا النموذج في مناطق متفرقة والتوسع في إقامة مشروعات صناعية زراعية، مع دراسة إمكانية عمل قيمة مضافة للحاصلات الزراعية "الطماطم " من خلال إقامة خط انتاج إضافي مع تجفيف الطماطم لإنتاج عجينة الصلصة أو المنتجات الصناعية الغذائية من محصول الطماطم بما يسهم في تنمية الاستثمار وجذب المستثمرين  وتوفير فرص عمل وتحقيق نمو صناعي وزراعي للنهوض بالاقتصاد وفتح أفاق تنموية جديدة بالمحافظة.
رافق المحافظ في جولته بالمجمع، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، والدكتور ابراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر طماطم تجفيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

أمطار ورعد

موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر

حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

البسو تقيل .. حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يستفز جمهور الاهلي بصورته مع نجم الزمالك

كهربا

الغندور يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

أرشيفية

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

وزيرا التعليم والعمل يتفقدان مركز قفط للتدريب المهني بقنا

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط بمصنع صقر للصناعات المتطورة

افتتاح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط بمصنع صقر للصناعات المتطورة

صورة أرشيفية

امتحانات نصف العام 2025 |تنبيهات وممنوعات يجب على الطلاب مراعاتها في اللجان

بالصور

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

إطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بشورت قصير في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد