محافظ أسيوط: دعم مدرستي مجريس وكردوس بمركز صدفا بمقاعد جديدة

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على متابعته لسير العملية التعليمية بمدارس المحافظة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتقديم الخدمات وتنفيذ الأنشطة الطلابية بشكل لائق عن طريق جولاته الميدانية المفاجئة على المدارس واجتماعاته الدورية وتكليفاته لمسئولي التعليم بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة سير العمل.

ولفت إلى مواصلة توزيع المقاعد الدراسية الجديدة على المدارس الأكثر احتياجاً بالمراكز والقرى وفرشها وتوزيعها على مساحات الفصول المتاحة وفقاً للإمكانات المتاحة لتوفير سبل الراحة للطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية طبقاً للاحتياجات الفعلية لتلك المدارس .

وأوضح محافظ أسيوط أن هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام الهيئة قد قامت بتوزيع ودعم بعض المدارس بمقاعد دراسية لتقليل الكثافات الطلابية وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد منها مدرسة مجريس للتعليم الأساسي بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا، ومدرسة كردوس الإبتدائية بقرية كردوس التابعة لمركز صدفا وذلك في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم وتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة وجاذبة تنفيذاً لرؤية مصر 2023 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين بكافة فئاتهم بالقطاعات المختلفة.