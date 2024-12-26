احنا ملوك السلة فى مصر..محمد هاني يهنئ فريق السلة بعد الفوز بدوري المرتبط

احتفل اللاعب محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، بفوز فريق السلة بدوري المرتبط.

ونشر صور تجمعه بلاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلق عليها قائلا: “احنا ملوك السلة فى مصر ”.

ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال وفريق 16 سنة شباب والجهازين الفني والإداري والطبي للفريقين بعد التتويج بدوري المرتبط للموسم الخامس على التوالي .

وفاز فريق النادي الأهلي الأول لكرة السلة على نظيره الاتحاد السكندري، منذ قليل، في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة موسم 2024-2025، بنتيجة 83-80.

وفي المباراة الأولى التي جمعت فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، تفوق "زعيم الثغر" في المباراة الأولى بنتيجة 86-80.

وصعد الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على الزمالك، بينما وصل فريق الاتحاد السكندري بالفوز على سبورتنج، ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري المرتبط في آخر أربع نسخ.