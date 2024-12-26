أخبار سوريا .. من قوائم الإرهاب لرئيس الاستخبارات ..من هو أنس خطاب ؟

أعلنت القيادة العامة في سوريا، اليوم الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، وعدد من وسائل الإعلام المتفرقة، يُعرف أنس خطاب باسم "أبو أحمد حدود"، وهو من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام.

وتولى مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة، وبدأ يتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام عن أبناء كل منطقة.

أُدرج اسمه في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.

وخلال السنوات الماضية كان خطاب مقربا من الشرع؛ وتولى مسؤولية جهاز الأمن العام.