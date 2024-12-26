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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سعر رينو أركانا 2025 بالسعودية .. مقارنة بين سيات ارونا وسوزوكى فرونكس 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات
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نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية.

سوق السيارات المصري للمستعمل يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي أن تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، لادا جرانتا موديل 2017، وتنتمي جرانتا لفئة السيارات السيدان .

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم والتنزه مع اسرهم بكل سهولة بفضل ما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان سوق السيارات يضم الكثير من السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات، اسبرانزا A113 موديل 2012، وتنتمي A113  لفئة السيارات الهاتشباك .

تضم سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024، وتواجدت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة 2024 بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان تلك السيارات تم توافرها بعد استقرار سوق السيارات وتراجع الأسعار .

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو أركانا موديل 2025، وتنتمي أركانا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

لادا جرانتا السيارات الهاتشباك اسبرانزا A113 شيفروليه كروز سيات ارونا لادا جرانتا موديل 2017 رينو أركانا 2025 سوزوكى فرونكس 2024 سعر رينو أركانا 2025

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