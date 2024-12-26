لادا جرانتا مستعملة سعرها 300 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي أن تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، لادا جرانتا موديل 2017، وتنتمي جرانتا لفئة السيارات السيدان .

لادا جرانتا موديل 2017

- مواصفات لادا جرانتا موديل 2017 الخارجية

لادا جرانتا موديل 2017

تظهر سيارة لادا جرانتا موديل 2017 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة لادا.

وتم تثبيت شعار شركة لادا أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة.

وتم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

- محرك لادا جرانتا موديل 2017

لادا جرانتا موديل 2017

تستمد سيارة لادا جرانتا موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت السيارة من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات لادا جرانتا موديل 2017 الداخلية

لادا جرانتا موديل 2017

تمتلك مقصورة سيارة لادا جرانتا موديل 2017 الداخلية العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها حوامل أكواب، ومساحة تخزين صغيرة امام ماقل الحركة، وبها زجاج كهربائي، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان .

- سعر لادا جرانتا موديل 2017

تباع سيارة لادا جرانتا موديل 2017 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

لادا جرانتا موديل 2017

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.