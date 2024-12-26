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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة | تفاصيل

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة | تفاصيل
أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة | تفاصيل
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تسخين محرك السيارة صباحًا خلال فصل الشتاء من الأفعال الهامة التي القيام بها للحفاظ علي محرك سياراتك بحالة جيدة، وذلك لان تسخين المحرك صباحًا أمر ضروري لضمان تشغيل السيارة بسلاسة، وتعتمد هذه الخطوة على نوعية المحركات وأنظمة الوقود، بالإضافة إلي ان هناك الان سيارات حديثة تحتوي علي محركات مصممة لتعمل بكفاءة بمجرد تشغيل السيارة، وذلك بفضل تقنيات حقن الوقود الإلكتروني وأنظمة التحكم بالمحرك.

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة

- كيف يعمل محرك السيارة خلال فصل الشتاء

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة

محركات السيارات تعتمد على خليط من الوقود والهواء ويتم حرقه داخل غرف الاحتراق لتوليد الطاقة الازمة لتحريك السيارة، وفي الطقس البارد يصبح الزيت داخل المحرك أكثر لزوجة، مما يزيد من صعوبة تدفقه لتشحيم الأجزاء المتحركة، وبالتالي يجب تسخين السيارة خلال فضل الشتاء قبل ان يتم التحرك بها .

- دور أنظمة السيارات الحديثة في تسخين السيارة

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة

السيارات الحديثة مجهزة بـ مستشعرات تعمل على ضبط كمية الوقود والهواء حسب درجة حرارة المحرك، مما يضمن تشغيل مثالي للمحرك حتى في الظروف الباردة، وهذه التقنية تقلل الحاجة إلى فترة تسخين المحرك لمدة طويلة .

- المدة المناسبة لتسخين المحرك

في السيارات الحديثة ينصح بتشغيل المحرك لمدة تتراوح بين  30 ثانية إلى دقيقة واحدة  فقط قبل البدء بالقيادة، والهدف من ذلك هو التأكد من أن الزيت قد بدأ في التدفق لتشحيم الأجزاء المتحركة داخل المحرك.

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة

وإذا كانت السيارة قديمة وتعتمد على نظام الكربراتير فقد تحتاج إلى تسخين المحرك لمدة أطول تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، وفي درجات الحرارة المنخفضة جدًا يمكن تشغيل السيارة لمدة دقيقة إضافية لضمان تحريك جميع السوائل داخل المحرك .

- أضرار تسخين المحرك لفترات طويلة

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة

-  زيادة استهلاك الوقود

ترك السيارة تعمل لفترة طويلة دون حركة يؤدي إلى زيادة استهلاك لوقود، ويؤثر ذلك بالسلب على ميزانية الوقود خاصة عند القيادة اليومية.

- زيادة الانبعاثات

أضرار تسخين المحرك لفترة طويلة

عند تسخين السيارة لفترة طويلة تزداد انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود، مما يضر بالبيئة.

- يحدث تأثير سلبي على المحرك

زيادة فتر تسخين المحرك تؤدي إلي تراكم الكربون داخل غرفة الاحتراق، مما يقلل من كفاءة المحرك مع مرور الوقت.

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