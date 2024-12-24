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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. رينو ميجان أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

رينو ميجان موديل 2005
رينو ميجان موديل 2005
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ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في شراءها خصوصا بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة واستقرار سوق السيارات، مما أدي الي زيادة اقبال المواطنين علي شراء الإصدارات المستعملة لتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تحملة من مميزات ومن ضمن تلك السيارات، رينو ميجان موديل 2005 ، وتنتمي ميجان لفئة السيارات السيدان.

رينو ميجان موديل 2005

- مواصفات رينو ميجان موديل 2005 الخارجية

رينو ميجان موديل 2005

تمتلك سيارة رينو ميجان موديل 2005 من الخارج تصميم جذاب وعصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، بها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2005 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 210 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات رينو ميجان موديل 2005 الداخلية

رينو ميجان موديل 2005

زودت مقصورة سيارة رينو ميجان موديل 2005 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب أمامية، وتكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والإشارات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة امان.

- سعر رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

تباع سيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو ميجان موديل 2005

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.

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