مواصفات كيا سيروس 2025 الجديدة

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا سيروس موديل 2025، وتنتمي سيروس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر سيروس بتصميم أنيق وجذاب، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، سكودا كايلاك .

كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

- أبعاد كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة كيا سيروس موديل 2025 الجديدة بـ صندوق خلفي سعة 465 لتر، وقاعدة عجلات واسعة مقاس 2550 مم، وبطول 1665 مم، وعرض 1800 مم .

- وسائل الأمان بـ كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة كيا سيروس موديل 2025 الجديدة بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وكاميرا بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار ركن أمامية وخلفية، وبها نظام الحفاظ على المسار إلى، وبها مثبت سرعة تكيفي، وبها تحديثات لاسلكية.

- محرك كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة كيا سيروس موديل 2025 الجديدة علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، وينتج قوة 118 حصان، وعزم دوران 172 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات.

كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

وبها محرك اخر سعة 1500 سي سي، وينتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

- مواصفات كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

وفرت شركة كيا ما يقرب من 30 بوصه من مساحة الشاشة من خلال تركيب مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه بنفس الحجم، ولوحة مقاس 5 بوصه لإعدادات المناخ بين الشاشات الأكبر.

كيا سيروس موديل 2025 الجديدة

سيارة كيا سيروس مليئة بالمميزات من ضمنها، مقاعد أمامية وخلفية جيدة التهوية، وتدعم نظامي اندرويد اوتو و ابل كار بلاي لاسلكياً، ولوحة شحن لاسلكية، وبها مقعد سائق كهربائي بأربعة وضعيات، ومقعد خلفي منزلق قابل للطي بنسبة 60:40، وإضاءة محيطة مكونة من 64 لون، ومسند ذراع خلفي مركزي قابل للطي، ونظام صوتي Harman Kardon مكون من 8 سماعات صوت، وبها مصابيح خلفية عمودية سفلية عند أطراف الصدادات، وبها مصابيح على شكل حرف L تقع في الأعلى وتحيط بزجاج الباب الخلفي، وبها كسوة فضية في جميع أنحاء الهيكل، وبها جنوط ثنائية اللون مقاس 17 بوصه، وبها فتحة سقف بانوراما مزدوجة.