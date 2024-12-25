شاهد| انفينيتي Q50 موديل 2025

كشفت شركة انفينيتي عن طرازها الجديد انفينيتي Q50 موديل 2025، وتنتمي Q50 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

انفينيتي Q50 موديل 2025

- محرك انفينيتي Q50 موديل 2025

انفينيتي Q50 موديل 2025

تحصل سيارة انفينيتي Q50 موديل 2025 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 475 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 80 لتر .

انفينيتي Q50 موديل 2025

وبها محرك اخر سعة 3000 سي سي، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 80 لتر .

- أبعاد انفينيتي Q50 موديل 2025

انفينيتي Q50 موديل 2025

تأتى سيارة انفينيتي Q50 موديل 2025 بطول 4810 مم، وعرض 2084 مم، وارتفاع 1445 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم، وبها صندوق أمتعة سعة 500 لتر .

- مواصفات انفينيتي Q50 موديل 2025

انفينيتي Q50 موديل 2025

زودت سيارة انفينيتي Q50 موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، شبك بالجهة الأمامية وبالوسط شعار العلامة اليابانية، وبها مصابيح بالأمام وبالخلف بتقنية LED، وبها مصابيح نهارية، وبها دعم للمرآة الخارجية للتعديل والطي كهربائياً، وبها مرآة خارجية بإشارات انعطاف وبوظيفة التدفئة وذاكرة، وبها فتحة سقف كهربائية، ومصابيح بالأمام متكيفة، وبها مساحات أمامية بمستشعر مطر، وصدادات أمامية وخلفية رياضية، وبها أنبب عادم مزدوج بالخلف، وتطعيمات كرومية أو سوداء بالباب الجانبي، وبها عجلات من الألومنيوم مقاس 19 بوصة، وشاشة عرض العدادات، وشاشة ترفيه، ونظام ملاحة، وبلوتوث، وتدعم نظام أبل كار بلاي لاسلكي، وأندرويد أوتو سلكي، وبها AUX و USB، وبها موجات صوت AM/FM.

انفينيتي Q50 موديل 2025

بالإضافة إلي ان سيارة انفينيتي Q50 موديل 2025 تضم أيضا، إضاءة محيطية، وشاحن لاسلكي، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها إضاءة ترحيب، ومقاعد خلفية مقسمة، وحوامل أكواب، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وفتحة خلفية، وتدعم الأوامر الصوتية.

- وسائل الأمان بـ انفينيتي Q50 موديل 2025

انفينيتي Q50 موديل 2025

تأتى سيارة انفينيتي Q50 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الثبات الإلكتروني، وبها 6 وسائد هوائية، ومساعد الفرامل الذكي، ونظام التحذير ومنع مغادرة المسار، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامي، وبها فرامل طوارئ ذاتية، ونظام الكشف عن النقاط العمياء، وبها فرامل مانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الجر، وبها حساسات خلفية وأمامية، ومثبت سرعة، وبها نظام مراقبة لضغط الهواء في الإطارات، وبها مثبت مقاعد الأطفال، وإنذار ضد السرقة، وبها كاميرا خلفية، وكاميرا للرؤية المحيطية 360 درجة.