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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هيونداي إلنترا 2025 الجديدة

هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة
هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة
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كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة، وتنتمي إلنترا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب وبتكنولوجيات متطورة من ضمنها، نظام قيادة ذكي يوفر إعدادات متعددة لتحسين استهلاك الوقود عند تشغيل وضع القيادة الاقتصادي مما يساعد السائق على تحقيق أقصى استفادة من الوقود .

هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة

- محرك هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 123 حصان، وبها عزم دوران 179نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة

هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة بـ مقصورة رحبة تتسع لخمس ركاب، وبها مقاعد مريحة ومبطنة بجودة عالية، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay  وAndroid Auto، وبها نظام تحكم مزدوج في المناخ لضمان راحة الركاب في جميع الظروف الجوية، وبها شبك أمامي كبير بتصميم رياضي حديث يعكس هوية هيونداي الجديدة، ومصابيح LED أمامية وخلفية تضيف لمسة من الفخامة، وبها خطوط ديناميكية تعزز من كفاءة السيارة الهوائية وأدائها على الطرق السريعة، وبها مصابيح أمامية LED، ومصابيح مدمجة نهارية، وبها مرايات جانبية تتميز بخطوط حادة، ومصابيح خلفية LED، وزجاج وجناح خلفي مائل يعزز من ديناميكية الهواء.

- تقنيات مساعدة السائق بـ هيونداي إلنترا موديل 2025 

هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة

تحتيو سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة علي الكثير من تقنيات مساعدة السائق من ضمنها، كاميرا رؤية خلفية مع خطوط توجيهية للمساعدة في الركن، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة بسهولة، ونظام الحفاظ على المسار لتحذير السائق عند الانحراف عن مساره.

- أنظمة الأمان بـ هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة

هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا موديل 2025 الجديدة العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ AEB، ونظام مراقبة النقطة العمياء BSM  لتحذير السائق من المركبات القريبة، ونظام تثبيت السرعة الذكي Smart Cruise Control ، وبها وسائد هوائية متعددة موزعة بشكل استراتيجي لضمان حماية الركاب، وبها نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS  لضمان القيادة الآمنة.

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