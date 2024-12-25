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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أسعار نيسان اريا 2025 بالسعودية

نيسان اريا موديل 2025
نيسان اريا موديل 2025
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كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان اريا موديل 2025، وتنتمي اريا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر اريا بتصميم أنيق وجذاب .

نيسان اريا موديل 2025


- مواصفات مساعدة السائق بـ نيسان اريا موديل 2025

نيسان اريا موديل 2025

تأتي سيارة نيسان اريا موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان ومساعدة السائق من ضمنها، نظام تحذير الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة، وبها فرامل تلقائية في حالات الطوارئ، ونظام لمراقبة النقطة العمياء مع مساعدة التوجيه، وتنبيه حركة المرور الخلفية مع الكبح التلقائي، ومساعدة توجيه مغادرة المسار، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، ونظام ProPilot Assist من نيسان الذي يجمع بين التحكم التكيفي في ثبات السرعة والتوجيه في مركز المسار للمساعدة في سلاسة القيادة على الطرق السريعة وضبط السرعة للمنحنيات القادمة بناءً على مدخلات الملاحة، وبها شاشة مراقبة انتباه السائق، والتعرف على إشارات الطريق، والعوارض العالية الأوتوماتيكية، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية والخلفية .

- محرك نيسان اريا موديل 2025

نيسان اريا موديل 2025

تحصل سيارة نيسان اريا موديل 2025 علي قوتها من بطارية سعة 63 كيلووات/ساعة، وبها بطارية اخري سعة 87 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 214 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة سير تصل إلي 348 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتنتج البطارية الأكبر قوة تصل إلي 238 حصان، وعزم دوران مسافة تصل إلي 300 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 465 كم/ساعة .

نيسان اريا موديل 2025

وبها بطارية اخري في نسخة AWD Engage e-4orce تنتج قوة 335 حصان، وعزم دوران560 نيوتن/متر، بينما تولد مجموعة البطارية الأكبر قوة 389 حصان، وعزم دوران 599 نيوتن/متر، ومتصل بجميع المحركات علبة تروس أوتوماتيك .

تتيح البطاريات الصغيرة في أريا Engage e-4orce مدى يصل إلي 330 كم/ساعة، بينما تسمح البطارية الكبيرة في Engage+ e-Force و Evolve+ e-4orce بقطع مسافة تصل إلي 438 كم/ساعة بالشحنة الواحدة. أما سيارة أريا Platinum+ e-4orce تأتي مع مدى 430 كم/ساعة.

نيسان اريا موديل 2025

ويمكن شحن البطاريات في سيارة  نيسان اريا موديل 2025 الصغيرة من 20% إلى 80% في مدة 35 دقيقة فقط باستخدام شاحن سريع بالتيار المستمر، بينما تحتاج سيارات الدفع الكلي للعجلات ذات البطاريات الكبيرة إلى 40 دقيقة.

- أسعار نيسان اريا موديل 2025 بالسعودية

نيسان اريا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان اريا موديل 2025 تباع بالسعودية بسعر 154 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان اريا موديل 2025 تباع بالسعودية بسعر 169 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان اريا موديل 2025 تباع بالسعودية بسعر 171 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان اريا موديل 2025 تباع بالسعودية بسعر 175 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان اريا موديل 2025 تباع بالسعودية بسعر 186 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة نيسان اريا موديل 2025 تباع بالسعودية بسعر 209 ألف ريال سعودي .

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