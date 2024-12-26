قيادات مستقبل وطن بالإسكندرية يهنئون الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد

أجرى وفد من حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان أمين الحزب بالمحافظة، زيارة لكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد.

وذكر حزب مستقبل وطن في بيان اليوم الخميس، أن وفد حزب مستقبل وطن، ضم قيادات ونواب وأعضاء الحزب في المحافظة، حيث كان في استقبالهم، القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركى، والقمص يوحنا جورج راعى الكنيسة.

ومن جانبه، قدم الدكتور سعيد عبد العزيز أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تهنئة قيادات حزب مستقبل وطن، للأخوة الأقباط الكاثوليك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، موجهاً التهنئة لجميع المصريين، بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري.

ومن ناحيته، أكد القمص أنطونيوس غطاس، على أهمية التسامح والمحبة بين جميع المصريين، مطالباً جموع المصريين بالوقوف خلف الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة كافة أجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية، مؤكداً على دور الكنيسة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن.