الحوثيون: 4 غارات إسرائيلية طالت محطة كهرباء رأس كثيب بمحافظة الحديدة

أعلن الحوثيون، عن 4 غارات إسرائيلية طالت محطة كهرباء رأس كثيب بمحافظة الحديدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



كما أكدت مصادر إسرائيلية، أن قرار شن غارات واسعة في اليمن تم بتوصية من رئيس الأركان.

ومن جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تهاجم وحدها للمرة الرابعة في اليمن.

وفي وقت سابق، أكد مراسل القاهرة الإخبارية :" ٨ غارات إسرائيلية تستهدف مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز".

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية :" غارات إسرائيلية تدمر أجزاء واسعة من صالة المغادرة بمطار صنعاء الدولي مع استمرار تحليق الطيران".