قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيرادات قناة السويس.. الرئيس السيسي: مصر تخسر 7 مليارات دولار في عام واحد
إعلان النتيجة رسميا.. قبول 2950 طالبا بكلية الشرطة 2025
إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع حالة التأهب تحسبا لرد حوثي محتمل
الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة بقوة في عمومية 3 يناير الطارئة
روسيا تعلن حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي
التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026
وسائل إعلام إسرائيلية: 100 طائرة شاركت في الهجوم على اليمن
دعاء البرد الشديد.. كلمات تحميك من الشتاء القارس احرص عليها
مدبولي يُوجه المحافظين بالتوسع في "سوق اليوم الواحد" وتنظيمه على يومين
غارات إسرائيلية قوية على مواقع هامة في اليمن || تفاصيل
الصحة: حجم الإنفاق على المنظومة الطبية حوالي تريليون جنيه منذ 2014
أمين البحوث الإسلامية: الأزهر حافظ على هيبة اللغة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات المتابعة على منظومة العمل بالمصالح الحكومية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
×

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين. 

وأشار "غنيم"، إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات. 
    
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الميمون –مركز الواسطى-  للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، والانضباط الإداري للعاملين. 

وأسفر المرور الميداني بأقسام الوحدة المحلية، عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في رفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات.

من جهته كلف المحافظ المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة، وتكثيف المرور على المجالس القروية، مع المتابعة المستمرة لسير العمل بمنظومة التصالح، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة

بني سويف مدينة بني سويف بمحافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلبة المقبولين

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلاب المقبولين

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع

جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع |مواعيد رسمية

أخذ قرض من البنك

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

محمد صلاح

تحطيم الأرقام مستمر.. هدف واحد يفصل صلاح عن تحقيق إنجاز جديد مع ليفربول

صورة أرشيفية

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا والدولار في سقوط مستمر

مكالمات الواي فاي

وداعا لأزمة شبكات المحمول.. تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وتشغيلها في مصر

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

خطة عمل لـ"رجال الأعمال المصريين" لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الخليج

وزير الاستثمار خلال الاجتماع

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

خلال الاجتماع

رجال الأعمال المصريين تناقش التشريعات المطلوبة لربط تطوير الصناعة الوطنية بالبحث العلمي

بالصور

بالعيش الشامي .. طريقة عمل سلطة الطحينة زي المطاعم

طحينة
طحينة
طحينة

في ذكرى ميلاده.. أبرز علاجات هاني الناظر للأمراض الجلدية

هاني ال
هاني ال
هاني ال

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد