قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار سوريا .. من قوائم الإرهاب لرئيس الاستخبارات ..من هو أنس خطاب ؟
من الجانب السوري .. إطلاق نار على الجيش اللبناني
نائب وزير السياحة تفتتح الدورة الثانية لملتقى فناني التراث السادس بمتحف الفن الإسلامي
بعد الاجتماع الوزاري .. حبس وغرامة عقوبة التلاعب في أسعار السلع | تفاصيل
فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف..السبت
سيراميكا كليوباترا يفوز بثنائية على البنك الأهلي
شافتها في وضع مٌخل .. فتاة تنهي حياة شقيقتها الصغيرة بالسويس
القصة الكاملة لـ مقتـ ل الإعلامية عبير رحال داخل المحكمة في لبنان.. صور
فيديو خليل مسعود زوج الإعلامية عبير رحال يكشف سبب إنهاء حياتها
بعد جدل تغيير ملامحها.. إيمان أيوب ترد بطريقتها الخاصة| ماذا فعلت؟
أطباء القاهرة ترفض حبس "الدكاترة" في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
رئيس الأركان يتفقد منظومة الكفاءة القتالية لقوات الصاعقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف..السبت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم
×

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف،وذلك يوم السبت المقبل 28 ديسمبر الجاري  اعتبارا من الساعة 6.30 صباحا حتى الساعة 10 صباحا ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات ،مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من  المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات

 

ووفقاً لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار عن مناطق(جزء من طريق السادات ، مستشفى الدعوة،منطقة وموقف محى الدين ،مدينة الحرفيين،الميكروويف ،عبد السلام عارف من طريق السادات ، أمام وخلف أبراج الأوقاف ، شركة هوايكو ، مساكن حوض الدلالة ،مكتب الصحة بالغمراوي،التأمينات،المبنى الإداري للأوقاف ،مدرسة السيدة خديجة الثانوية ،عزبة الصفيح خلف المدرسة،مبنى التطوير، حلمي الملط من طريق السادات ،جزء من منطقة عزبه الصفيح من حلمي الملط ،نهاية حاتم رشدي قبل الاستاد،منطقة خلف مصنع الثلج ،جزء من طريق السادات ،منطقة القنادلة ،الطريق الدائري حديقة النيل،نادى القضاه ،نادى المهندسين ، رنين ، نادي الطلائع ، قاعة قصر البارون ،حلمي الملط

 

وإذ يتقدم قطاع الكهرباء  باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال ساعات قطع الخدمة


 

بني سويف جامعة بني سويف محافظ بني سو يف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلبة المقبولين

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلاب المقبولين

اللواء محمود توفيق

نتيجة كلية الشرطة 2025.. رئيس الأكاديمية: وصول 18 ألف طالب إلى اختبار الهيئة

وزير الداخلية

ننشر عدد المتقدمين لـ كلية الشرطة من الحاصلين على البكالوريوس في التربية الرياضية

أخذ قرض من البنك

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

مكالمات الواي فاي

وداعا لأزمة شبكات المحمول.. تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وتشغيلها في مصر

سعد الصغير في المحكمة

حيثيات المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير: المحكمة اطمأنت والمتهم اعترف بحيازة المخدر

بضع ساعات في يوم ما

تعرف على إيرادات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في أولي أيام عرضه

بدون ضرائب.. تنفيذ قرار تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال أيام

بدون ضرائب.. تنفيذ قرار تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال أيام

ترشيحاتنا

أمريكا وإسرائيل

محلل سياسي: الدعم الأمريكي لإسرائيل يزيد من تطرف نتنياهو

مصر

نائب العربي للدراسات : مصر ركيزة أساسية لاستقرار الأمن في المنطقة

سوريا

العربي للدراسات: يجب عودة سوريا سريعا إلى عمق منظومة الأمن القومي

بالصور

بالعيش الشامي .. طريقة عمل سلطة الطحينة زي المطاعم

طحينة
طحينة
طحينة

في ذكرى ميلاده.. أبرز علاجات هاني الناظر للأمراض الجلدية

هاني ال
هاني ال
هاني ال

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرارات حاسمة .. حظر استضافة العرافين والمنجمين لهذه الأسباب

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد