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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مصرع طفل سقط من أعلي سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي
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لقي طفل مصرعه إثر سقوطة من أعلي سيارة ربع نقل بطريق الجمالية دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية يفيد إستقبال "محمد ت ع" 13 سنة الجمالية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطة من أعلي سيارة ربع نقل بطريق الجمالية دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية امن الشرقية بالشرقية

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