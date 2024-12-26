أول تعليق من حزب الله علي هجوم إسرائيل ضد اليمن

أدان حزب الله اللبناني وبشدّة العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن بمشاركة أميركية - بريطانية والذي استهدف ‏منشآت مدنية ‏واقتصادية ومرافق حيوية، وذلك في انتهاكٍ فاضحٍ للقوانين الدولية والإنسانية وإمعانًا في غطرسته ‏وتوحشه واستكمال حروبه المفتوحة على شعوب منطقتنا العربية والإسلامية لا سيما في فلسطين ولبنان وسوريا.‏

وقال الحزب في بيان له " العدوان الجديد على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات ‏العسكرية اليمنية ونتيجة ‏صلابة الموقف اليمني في دعمه الشجاع لقضية الشعب الفلسطيني في حقه بأرضه وحريته وإصراره على نصرة ‏ومساندة غزة الأبية‎.‎

واضاف : نُجدّد تضامنا الكامل ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني العزيز والأبي والذي يواصل ثباته وصموده في ‏هذا الخيار وهو يؤكد ثقته بهذا الشعب المقاوم الذي يواصل طريق الصمود والكرامة مع قيادته الحكيمة والشجاعة ‏لمواجهة هذا العدوان. ‏

وختم : ندعو كل أحرار العالم وكل القوى الشريفة والمقاومة في منطقتنا العربية والإسلامية إلى التكاتف لمواجهة هذا ‏العدوان ‏ورفع الصوت عالياً أمام الصمت الدولي ومؤسساته العاجزة والمستسلمة للإرادة الأميركية، مؤكدين أنّه في ‏مواجهة هذا العدو الصهيوني وداعميه لا خيار لشعوبنا إلا بمزيدٍ من الصمودِ ‏والمقاومة. ‏