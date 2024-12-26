كاتب صحفي: قرار العفو عن أبناء سيناء يؤكد أهميتهم وقيمتهم عند الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي الشيخ عبد القادر مبارك، رئيس اتحاد الصحفين في سيناء، أن قرار العفو الرئاسي من الرئيس السيسي لعدد من اهالي سيناء، يؤكد قيمة ابناء سيناء عند الرئيس خاصة بعد الدور الكبير الذي قاموا به مواجهة الحرب على الإرهاب.

وقال عبد القادر مبارك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قرار العفو الرئاسي من الرئيس السيسي يثبت أن أبناء سيناء في قلب الرئيس السيسي، معلقا “القرار قابله أبناء سيناء بسعادة بالغة ونشكر ونقدر الرئيس السيسي على هذا القرار”.

وتابع رئيس اتحاد الصحفين في سيناء، أن الرئيس السيسي يعلم مكانة أبناء سيناء وقدرهم وقيمتهم وما فعلوه طوال التاريخ.