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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

سحر وشعوذة كلمة السر.. تفاصيل السجن 15 عامًا لـ مضيفة الطيران التونسية قاتلة ابنتها

مضيفة طيران
مضيفة طيران
رامى المهدي
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أنهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، قضية مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها في منطقة التجمع، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن 15 عامًا.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة وجيه حمزة شقوير، بالسجن المشدد 15 سنة على مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، بالتجمع الاول، واستقبلت المتهمة الحكم  وهي صامته واقفة داخل القفص.

وفي الجلسات السابقة، أثبتت المحكمة حضور المتهمة بمحضر الجلسة، وتقدم الدفاع لإثبات حضوره عن المتهمة، حيث تقدم بعدة طلبات لهيئة المحكمة، من بينها عرض المتهمة على لجنة ثلاثية من خارج مستشفي العباسية، فيما رفضت المحكمة طلبات الدفاع .

وقال محامى مضيفة الطيران التونسية، لـ"صدى البلد"، إنه طالب بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية.

وأضاف الدفاع أن موكلته تعانى من مرض نفسى، فليس لديها سبب لقتل ابنتها، فهى لا تعانى من مشاكل مادية أو زوجية، ولكنها تعانى من مرض نفسى.

وأكد أن جيران المتهمة قاموا بالشهادة أمام المحكمة من تلقاء نفسهم.

وذكر الدفاع أن موكلته حاولت أن تقتل نفسها بعدة طعنات نافذة، ولكن زوجها أنقذها على آخر لحظة.

وكشف محامي مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، آخر تطورات القضية، موضحا أن زوج المتهمة أكد في أقواله في تحقيقات النيابة أنه تم فصلها من عملها بسبب تصرفاتها الأخيرة، كما أكد على أن زوجته كانت تحاول تعلم علم الطاقة.

وقال محامي مضيفة الطيران، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة «صدى البلد» إن عالم الطاقة كان مسيطر على المضيفة وزوجها من خلال الدجل والسحر، كما أن أميرة في آخر حديث لها معه تحسبنت في هذا العالم.

الدجل والسحر

وأضاف محامي المضيفة التونسية، أن الدجل والسحر يختلف من وقت لآخر، ويكون بمسميات مختلفة، أميرة المتهمة كانت تتداوى بعلاج الطاقة، الدجل يستهدف كافة الفئات في المجتمع، مؤكدًا أن المتهمة قتلت ابنتها بالفعل.

وأشار إلى أن زوج أميرة جاء لمكتبه يطالب منه أن يدافع عنها في القضية التي ارتكبتها، لأن زوجها يدرك أن زوجته أصحبت مريضة نفسية وتتحدث مع نفسها، وهذه الأمور غير مألوفة في حياتها.

واستعان محامي المضيفة التونسية أميرة بنت حمد، بهاتفها الشخصي والذي عرض منه تسجيلات على الهواء مباشرة تؤكد أن أميرة كانت تردد بعض الجمل والكلمات التي تشير إلى ارتباطها بالسحر، كون هذه الكلمات لا تنتمي إلى أي لغة في العالم.

وأكد محامي المضيفة التونسية، أنه تم تقديم بعض من هذه التسجيلات الصوتية والفيديوهات التي تثبت وجود خلل في حياة المضيفة والتي تثبت دليل براءتها، مضيفا أن جلسة المحكمة تم تأجيلها 

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

كانت النيابة العامة قد أحالت مضيفة الطيران التونسية السابقة، والخبيرة في علم الطاقة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليها تهمه قتل ابنتها عمدا.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها، في القضية التي حملت رقم 7453 تفاصيل جديدة، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.

القاهرة الجديدة محكمة جنايات القاهرة مضيفة الطيران منطقة التجمع

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