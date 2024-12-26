الصومال .. مقتل قيادي كبير في حركة الشباب في غارة بطائرة مسيّرة

قالت حركة الشباب الإرهابية يوم الخميس إن أحد كبار قادتها، محمد مير، قُتل في غارة بطائرة بدون طيار بالقرب من كونيو بارو في منطقة شبيلي السفلى بالصومال.

ولم تذكر حركة الشباب متى وقعت الضربة لكنها ألقت باللوم على الولايات المتحدة في القتل ولم ترد القيادة الأمريكية في إفريقيا على الفور على طلبات إذاعة صوت أمريكا للتعليق على الضربة المبلغ عنها.

في بيان، قالت وزارة الإعلام الصومالية إن العملية كانت "مخططة جيدًا" وأُجريت بالتنسيق مع شركاء دوليين، وقالت إن الحكومة الصومالية والشركاء كانوا يطاردون مير لفترة طويلة.

أبلغ حاكم منطقة شبيلي السفلى محمد إبراهيم بري خدمة القرن الإفريقي التابعة لإذاعة صوت أمريكا أن العملية حدثت قبل يومين.

وقال بري إن مير كان مسافرًا من بلدة جيليب إلى كونيو بارو عندما استُهدف على بعد حوالي 8 كيلومترات خارج البلدة.

كان مير رئيسًا لإدارة المناطق في حركة الشباب، وهي تعادل وزارة الداخلية لدى الجماعة الإرهابية.

كما شغل مناصب أخرى متعددة داخل الجماعة.

في يوليو الماضي أصدرت لجنة مكافحة غسل الأموال في الصومال قائمة عقوبات تستهدف مير وسبعة قادة آخرين من حركة الشباب.

صنف المسؤولون الأمريكيون ميري إرهابيًا عالميًا في أكتوبر 2022، ووصفوه بأنه زعيم كبير في حركة الشباب مسؤول عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية للجماعة ورئيس الجناح الداخلي للجماعة، ويشرف على العديد من أنشطة الجماعة في الصومال.