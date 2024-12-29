خبير: إسرائيل تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط دون محاسبة

قال الدكتور بي إل دي سيلفا، أستاذ الدراسات الاستراتيجية، إنه ليس متأكدًا مما يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يفعله في هذه الأسابيع الأخيرة من إدارته، موضحًا: "مما سمعته، فإن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور لبنان مجددًا للتحدث حول بعض الشروط من الناحية اللبنانية، لكن يبدو أن واشنطن ليست حريصة على دعم خطة تنصيب رئيس جديد للبنان".

وأضاف د. سيلفا، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "هناك العديد من الضغوط المفروضة على الجانب اللبناني، بينما لا أرى أي نوع من الضغوط تُمارس على الجانب الإسرائيلي، الإسرائيليون مستمرون في استهداف جنوب لبنان بالطائرات المسيّرة على مدار الساعة، مع تسجيل ما بين 300 إلى 800 انتهاك لوقف إطلاق النار".

الانتهاكات الإسرائيلية

وأشار إلى أن إدارة بايدن تغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية، قائلاً: "من الواضح أن الولايات المتحدة تتجاهل تمامًا أي عدوان إسرائيلي إضافي على لبنان".

وأكد أستاذ الدراسات الاستراتيجية أن إسرائيل تتبع نفس النهج في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وسوريا، مشددًا على أنها تسعى لرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط دون أي محاسبة دولية، بفضل الحصانة التي تتمتع بها.