أول تعليق من جروس بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في مباراة اليوم بمسابقة الدوري كان مهماً لفريقه.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلاً:" كان من المهم الفوز باللقاء وتقديم أداء جيد، والأمور أصبحت أسهل للزمالك بعد طرد لاعب من الاتحاد السكندري".

وواصل :"الزمالك قدم أداء أفضل في لقاء اليوم عن المباراتين السابقتين أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش سواء كان الفريق يستحوذ على الكرة أم لا، وكنا نريد أن ننهي هذا العام بتحقيق الفوز، وسنعمل على مواصلة مسيرة الانتصارات، كما انني سعيد باللاعبين وتحقيق الفوز، وهناك أمور سنعمل على تطويرها داخل الفريق".

وأضاف جروس:" في أخر ربع ساعة من وقت المباراة كان الزمالك جيد جداً على المستوى الهجومي، ولذلك ليس من الضروري أن نقوم بكل التغييرات، ولكن جميع اللاعبين لهم دور في هذا الفوز سواء الذين شاركوا أو البدلاء".

وواصل :" أتولى المسؤولية منذ أسبوعين، لذلك أعمل على حل كل العقبات التي تواجه الفريق، وتحقيق الفوز وعدم استقبال أي أهداف".

وفيما يخص عدم مشاركة اللاعبين المحترفين الأجانب في اللقاء قال المدير الفني:" الأمر لا علاقة له بلاعبين أجانب أم مصريين ، وانا أرى الأفضل في التدريب لأعتمد عليه في التشكيل الأساسي".

وفيما يخص ما تردد بشأن خروج كونراد ميشالاك وزياد كمال من حساباته الفنية قال جروس:" سأرد في المستقبل على كل ما يخص اللاعبين وسيكون الأمور إيجابية بالنسبة للزمالك، وبعيداً عن قناعاتي في اللاعبين فالأفضل اليوم أن الزمالك حقق الفوز".

واختتم المدير الفني قائلاً:" تحدثت مع سيف الجزيري وأكد أن أي أخبار انتشرت بشأنه مؤخراً ليست عن طريقه بشكل شخصي وتركيزه مع الزمالك من الناحية الفنية، وأثق في اللاعب وما قاله لي، ومن المهم أن يثق اللاعبين في المدير الفني مثلما أثق أنا فيهم".

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.