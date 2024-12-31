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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

بدء صرف معاش يناير بالزيادة الجديدة غداً الأربعاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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موعد صرف معاش شهر يناير 2024، ينتظره الكثير من أصحاب المعاشات حيث يبدأ الصرف الساعة الواحدة من فجر  غدا الأربعاء الموافق ١ يناير 2025 .

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يناير 2025 في أول يوم من الشهر، غدا  الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، عبر كافة المنافذ التابعة لهيئة البريد المصري وماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن المعاش:
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية: 
. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
1. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2. اختيار أيقونة "صاحب معاش". 
Q
3. الضغط على "الخدمات التأمينية" للاستعلام عن المعاش.

4. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

5. الضغط على "استعلام" لعرض البيانات الأساسية لملف المعاش.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تطبيق رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش اعتبارا من أول يناير 2025 أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه ، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 .

وكان قد أوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه ، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه .

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش .

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارا من 1/1/2025 .

وزارة التضامن معاش معاشات موعد صرف المعاشات

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صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات يناير 2025 بعد قرار الهيئة القومية للتأمينات

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