ماذا يحدث لجسم عند إضافة الليمون على الشاي الأخضر؟

كشف موقع هيلث لاين عن فوائد غير متوقعة تحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر بالليمون أكثر من مرة في اليوم .

- من المعروف أن الشاي الأخضر به مواد للأكسدة تحارب السرطان لكن تزاد فعاليته وفائدته بشكل أكبر عند إضافة الليمون له لأنه يعزز من فعالية مادة البوليفينول التي تحارب السرطان بشكل مباشر .

- الشاي الأخضر بالليمون هو مدر جيد للغاية للبول وذلك للحفاظ على صحة الكليتين كما أنه يعزز من إنتاج مادة الكولاجين بالجسم فيحافظ على صحة الجلد ونضارة البشرة ويمنحها ترطيب هائل

الليمون على الشاي الأخضر

- الشاي الأخضر بالليمون يزود الجسم بالأحماض التي تسهل عملية الهضم وتزيل السموم المتراكمة بالجهاز الهضمي.

- يقلل الشاي الأخضر بالليمون من نسبة الدهون المخزنة في الجسم وإذابة الشحوم والتخلص من السموم في الكبد والكليتين.

- عند إضافة الليمون للشاي الأخضر، فهو يحافظ على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والشرايين.



وكان موقع بولد سكاي كشف عن فوائد الشاي الأخضر بشكل عام :

مفيد لصحة الدماغ:

فقد أثبتت الدراسات أن تناول كوب من الشاي الأخضر على الريق مفيد للدماغ، حيث ينشط الشاي الأخضر خلايا الدماغ و يزيد نشاطها و يعمل على تحسين الذاكر كما انه يحمي من الاصابة بالزهايمر .



الليمون على الشاي الأخضر لتعزيز الجهاز المناعي :

تناول الشاي الأخضر يعزز الجهاز المناعي، و يفضل دائما تناول كوب الشاي الأخضر يوميا على الريق لرفع مقاومة الجسم للأمراض الخطيرة .

محاربة السمنة :

فقد يسهم الشاي الأخضر في حرق الدهون ويمنع تكونها وينجح ايضا محاربة السمنة، و تخفيف الوزن الزائد بفاعلية شديدة.

مفيد لصحة العظام :

يحتوي الشاي الأخضر على عناصر تعالج التهابات المفاصل و تحمي من الإصابة بالانزلاق الغضروفي ايضا