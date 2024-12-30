ماذا يحدث لجسم عند إضافة الليمون على الشاي الأخضر؟

كشف موقع هيلث لاين عن فوائد غير متوقعة تحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر بالليمون أكثر من مرة في اليوم .
- من المعروف أن الشاي الأخضر به مواد للأكسدة تحارب السرطان لكن تزاد فعاليته وفائدته بشكل أكبر عند إضافة الليمون له لأنه يعزز من فعالية مادة البوليفينول التي تحارب السرطان بشكل مباشر .
- الشاي الأخضر بالليمون هو مدر جيد للغاية للبول وذلك للحفاظ على صحة الكليتين كما أنه يعزز من إنتاج مادة الكولاجين بالجسم فيحافظ على صحة الجلد ونضارة البشرة ويمنحها ترطيب هائل
- الشاي الأخضر بالليمون يزود الجسم بالأحماض التي تسهل عملية الهضم وتزيل السموم المتراكمة بالجهاز الهضمي.
- يقلل الشاي الأخضر بالليمون من نسبة الدهون المخزنة في الجسم وإذابة الشحوم والتخلص من السموم في الكبد والكليتين.
- عند إضافة الليمون للشاي الأخضر، فهو يحافظ على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
وكان موقع بولد سكاي كشف عن فوائد الشاي الأخضر بشكل عام :
مفيد لصحة الدماغ:
فقد أثبتت الدراسات أن تناول كوب من الشاي الأخضر على الريق مفيد للدماغ، حيث ينشط الشاي الأخضر خلايا الدماغ و يزيد نشاطها و يعمل على تحسين الذاكر كما انه يحمي من الاصابة بالزهايمر .
الليمون على الشاي الأخضر لتعزيز الجهاز المناعي :
تناول الشاي الأخضر يعزز الجهاز المناعي، و يفضل دائما تناول كوب الشاي الأخضر يوميا على الريق لرفع مقاومة الجسم للأمراض الخطيرة .
محاربة السمنة :
فقد يسهم الشاي الأخضر في حرق الدهون ويمنع تكونها وينجح ايضا محاربة السمنة، و تخفيف الوزن الزائد بفاعلية شديدة.
مفيد لصحة العظام :
يحتوي الشاي الأخضر على عناصر تعالج التهابات المفاصل و تحمي من الإصابة بالانزلاق الغضروفي ايضا