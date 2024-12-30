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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

بعد دكتوراة أحمد الفيشاوي.. رفعت فياض يكشف مفاجأة عن الجامعة الأمريكية للعلوم

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
هاني حسين
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علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، على حصول الفنان أحمد الفيشاوي على الدكتوراه الفخرية في صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم.

وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  هذه الجامعة تحاول استغلال أسماء المشاهير كالفنانين للترويج للمكان الذي يدعي  بأنه جامعة ".

وتابع رفعت فيضا :" الجامعة الأمريكية للعلوم هي جامعة أونلاين غير معترف بها ولا تمت للجامعات الأكاديمية بصلة ".


واكمل رفعت فياض :" هذه الجامعات تلجأ للمشاهير كي تروج لأسمها وتجذب الكثير من الطلاب للالتحاق بها، وهذه الجامعة ليست مسجلة في المجلس الأعلى للجامعات ". 
 

تكريم الدكتوراه الفيشاوي أخبار التوك شو أحمد الفيشاوي

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