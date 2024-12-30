الحماية المدنية تنقذ أسرة محتجزة بمنطقة الحضرة البحرية وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إنزال أسرة مكونة من 3 أفراد كانت محتجزة داخل عقار بشارع بلال ابن رباح بمنطقة الحضرة البحرية، عقب سقوط سلم العقار، في استجابة عاجلة وسريعة للبلاغ الوارد بسقوط سلم العقار رقم 10 شارع بلال ابن رباح بالحضرة البحرية باب شرق، بدون اي إصابات.

وعلى الفور توجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط إلى موقع العقار ترافقه المهندسة سكرتير عام الحي والإدارات المعنية، و ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها

إلى موقع العقار ترافقه المهندسة سكرتير عام الحي والإدارات المعنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي و 3 طوابق علوية، وتبين سقوط سلم العقار واحتجاز الأسرة المكونة من 3 أفراد، وتم انزالهم بمعرفة قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات، وكشفت التحريات أن العقار صادر له قرار ترميم وإزالة رقم 253 لسنة 2004.

و كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط سلم العقار رقم 10 الكائن بشارع بلال ابن رباح بالحضرة البحرية باب شرق، ما تسبب في احتجاز أفراد أسرة داخل العقار دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.