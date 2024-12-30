الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر بزراعات البنجر بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص يدعى "أحمد ع.ج"، عامل، يبلغ من العمر 32 عامًا، وعليها آثار تعذيب واضحة، مما يرجح وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وانتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا، إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، برفقة فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم فرض كردون أمني حول المكان لإجراء المعاينات الأولية وجمع الأدلة، بينما تولت سيارات الإسعاف نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أنهم لاحظوا وجود الجثة ملقاة في الزراعات، مساء اليوم، وقاموا على الفور بإبلاغ الشرطة، وذكر مصدر أمني أن المعاينة الأولية أظهرت إصابات متعددة على جسد الضحية، مما يشير إلى تعرضه للتعذيب قبل وفاته.

وبدأت الأجهزة الأمنية في الاستماع إلى أقوال شهود العيان وجمع المعلومات عن تحركات الضحية في الفترة الأخيرة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لمحاولة تحديد هوية الجناة أو أي خيوط قد تقود إلى فك لغز الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بسرعة استكمال التحريات وإعداد تقرير الطب الشرعي لمعرفة السبب الدقيق للوفاة وتوقيتها، كما وجهت بضرورة القبض على مرتكبي الواقعة في أسرع وقت، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.