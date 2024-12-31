تخفيضات 24% على تذاكر الطيران من أبوظبي إلى مصر

تحتفل Wizz Air أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات العربية المتحدة، باحتفالات نهاية العام بعرض ترويجي بتخفيضاتها على رحلاتها الدولية من بينها الرحلات التي تسيرها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بنسبة خصم 24%.

ودعت شركة ويز إير، المسافرين، للاستفادة من عرض ترويجي محدود الوقت على جدول الشتاء المحسن، مما يجعل حجز الرحلات الجوية للأشهر القادمة أسهل من أي وقت مضى. سيُطبق العرض الترويجي على الحجوزات التي تتم للسفر بين 30 ديسمبر 2024 و15 أبريل 2025. مشيره إلى توافر التذاكر على موقعها الأونلاين.

وتشمل التخفيضات على الرحلات المختارة من أبوظبي إلى الإسكندرية (مصر)، وألماتي (كازاخستان)، وعمان (الأردن)، والعقبة (الأردن)، وأستانا (كازاخستان)، وأثينا (اليونان)، وباكو (أذربيجان). ويتضمن العرض أيضاً رحلات جوية من العاصمة الإماراتية إلى بلغراد (صربيا)، وبشكيك (قيرغيزستان)، والقاهرة (مصر)، وتشيسيناو (مولدوفا)، وكلوج (رومانيا)، والدمام (المملكة العربية السعودية). بالإضافة إلى مسارات من أبوظبي إلى كوتايسي (جورجيا)، لارنكا (قبرص)، ماليه (جزر المالديف)، المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، سمرقند (أوزبكستان)، سراييفو (البوسنة)، صوفيا (بلغاريا)، سوهاج (مصر)، طشقند (أوزبكستان)، تركستان (كازاخستان)، تيرانا (ألبانيا)، فارنا (بلغاريا)، ويريفان. (أرمينيا).