3 سيارات إطفاء.. اندلاع حريق هائل بمخزن خردة ومواد بلاستيكية بالمحلة

شهد الطريق الدائري "المحلة ـ المنصورة " بمدخل عزبة توما بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم اندلاع حريق هائل بمخزن خردة ومواد بلاستيكية إثر ماس كهربائي، مما تسبب في تصاعد السنة اللهب وأدخنة سامة، وتم الدفع بأكثر من 3 سيارات مطافىء لإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمخزن خردة ومواد بلاستيكية بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته، وتم الدفع بأكثر من 3 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية سعيا لإخماد نيران الحريق بنطاق مدخل عزبة توما.

وأفاد شهود عيان أن السنة اللهب وادخنه تصاعدت إلي عنان السماء بعدما التهمت النيران مخزن خرده ومواد بلاستيكية، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بحالات الاختناق ويجري نقلهم إلي طوارىء مستشفي المحلة العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.