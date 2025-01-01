قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام أول رجب هل بدعة وكيف صامه النبي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
إصابة العشرات بحادث تدافع خلال احتفالات رأس السنة 2025 في قطر |شاهد
حكم طلعة أول رجب وزيارة المقابر .. اعرف الحكم ودعاء دخول القبور
«الليثي» يشعل أولى فقرات حفل رأس السنة 2025 بالقاهرة |شاهد
بدون رصاص.. السوريون يحتفلون بالعام الميلادي الجديد 2025 .. شاهد
دعاء أول رجب .. ردده الآن يقضي لك 1000 حاجة في دقائق ويفتح أبواب الخيرات
هل صيام أول رجب يكون يومًا أم ثلاثة أم 7 أيام؟.. كثيرون لا يعرفون
السيطرة على حريق محدود بمستشفى القنايات بالشرقية .. تفاصيل
الأمم المتحدة تعلن حصيلة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال 2024
الرقابة المالية تعلن اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 إجازة رسمية
دعاء الليلة الأولى في رجب 2025 .. ردّده للفجر فأبواب السماء مفتوحة
«أبو العينين» يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالعام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مكاسب غير متوقعة لهؤلاء في 2025 .. خبيرة أبراج تكشف

الأبراج
الأبراج
×

قالت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، أن عام 2025، سيكون برج الدلو هو الأكثر حظًا بين الأبراج، يليه برج العقرب وبرج الحوت، اللذان سيحظيان أيضًا بفرص جيدة، كما من المتوقع أن يكون برج الجدي هو الأقل حظًا في عام 2025.

وأضافت عبير، خلال مقابلتها، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن من ناحية الذكاء فيعد برج العقرب من أكثر الأبراج ذكاءً، بينما يشهد برج السرطان ميلًا للكآبة، أما برج الحوت فيعتبر من الأبراج الأكثر عاطفة، إما برج القوس من الأبراج المتفائلة، في حين يُعتبر السرطان والعقرب من الأبراج الأكثر ميلاً للانتقام، كما يُعرفا إن برج الجوزاء والقوس بالغيرة الشديدة، كما يتميز برج الأسد بجرأته، بينما يُعد برج الثور من أكثر الأبراج صبرًا، لكن برج الميزان فهو سهل الاستفزاز، بينما يعد الثور من الأبراج الأكثر عنادًا.

وأوضحت عبير، إن يخص العلاقات العاطفية، فالرجل من برج السرطان والعقرب والحوت يُعتبرون "إلعوبين"، أي أنهم قد يظهرون تذبذبًا في العلاقات العاطفية، كما سيشهد برج الدلو تغييرات كبيرة في حياته في 2025، كما إن برج الجوزاء وبرج السرطان فسيكونان من أكثر الأبراج التي ستشهد مكاسب غير متوقعة، سواء على المستوى المادي أو المعنوي.

واختتمت عبير، أن بالنسبة للتوافقات بين الأبراج في عام 2025، فسيكون هناك توافق بين برج الأسد وبرج الحمل، وبرج الثور وبرج السرطان، وكذلك بين برج الثور وبرج الحوتـ، كما أن برج الجوزاء سيتوافق مع برج الميزان وبرج الدلو، بينما سيتوافق برج السرطان مع برج الثور، أما برج العذراء فلا يُعتبر من السهل أن يتوافق مع برج معين، لكن الأبراج المائية هي الأقرب له، بينما برج الميزان سيتوافق مع برج الميزان، بينما ستواجه علاقة برج الحمل مع برج الحمل بعض المشاكل، لكن للأسف برج الثور مع برج الثور فستكون علاقتهما روتينية، بينما برج الجوزاء مع برج الجوزاء سيتسم بعلاقة متقلبة، بينما سيتوافق برج الحمل مع الأبراج النارية، وكذلك مع برج الأسد، بينما برج الجدي سيتوافق بشكل جيد مع برج الحوت، بينما يُعتبر برج الدلو أقرب إلى برج الميزان نظرًا للعلاقة المتفاهمة بينهما، كما أن برج العقرب أكثر الأبراج شكًا أما برج القوس.

الأبراج العقرب الحوت الجدي الدلو خبيرة أبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمول

افعل هذا الأمر فورا | تحذير عاجل من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات 2025.. صرف 11600 جنيه لفئات الحد الأقصى خلال ساعات

حكم صيام أول يوم في رجب

حكم صيام أول يوم في شهر رجب هل هو سنة.. الإفتاء تجيب

زيزو

الموضوع خلص ..إعلامي يكشف مصير زيزو

كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony»

هتدفع كام في تليفونك الجديد| كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق تليفوني Telephony؟

وزير الخارجية في عزاء شقيقه

بمسقط رأسه في أسيوط.. وزير الخارجية يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأكبر

موعد شهر رجب 2025

موعد شهر رجب 2025 الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

ترشيحاتنا

الأبراج

مكاسب غير متوقعة لهؤلاء في 2025 .. خبيرة أبراج تكشف

إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى: محمد صلاح شخصية عام 2024.. أسطورة تعامل ببراعة مع الغرب

صورة أرشيفية

أبراج في دائرة الحظ.. وأخرى في عامها الأسوأ.. خبيرة أبراج تكشف التفاصيل

بالصور

إطلالة جريئة وجمال لا يُقاوم.. نيكول سابا تتألق بفستان ذهبي لامع|شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

كيف تحققي نجاحاً باهراً في 2025؟ .. خطوات بسيطة

كيف تحققي نجاحاً باهراً في 2025؟
كيف تحققي نجاحاً باهراً في 2025؟
كيف تحققي نجاحاً باهراً في 2025؟

نانسي عجرم تتألق في إطلالة ساحرة بفستان قصير.. جاذبية لا تقاوم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تزامناً مع احتفالات رأس السنة 2025 .. وكيل صحة الشرقية يتابع غرفة الأزمات|صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد