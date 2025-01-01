مكاسب غير متوقعة لهؤلاء في 2025 .. خبيرة أبراج تكشف

قالت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، أن عام 2025، سيكون برج الدلو هو الأكثر حظًا بين الأبراج، يليه برج العقرب وبرج الحوت، اللذان سيحظيان أيضًا بفرص جيدة، كما من المتوقع أن يكون برج الجدي هو الأقل حظًا في عام 2025.

وأضافت عبير، خلال مقابلتها، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن من ناحية الذكاء فيعد برج العقرب من أكثر الأبراج ذكاءً، بينما يشهد برج السرطان ميلًا للكآبة، أما برج الحوت فيعتبر من الأبراج الأكثر عاطفة، إما برج القوس من الأبراج المتفائلة، في حين يُعتبر السرطان والعقرب من الأبراج الأكثر ميلاً للانتقام، كما يُعرفا إن برج الجوزاء والقوس بالغيرة الشديدة، كما يتميز برج الأسد بجرأته، بينما يُعد برج الثور من أكثر الأبراج صبرًا، لكن برج الميزان فهو سهل الاستفزاز، بينما يعد الثور من الأبراج الأكثر عنادًا.

وأوضحت عبير، إن يخص العلاقات العاطفية، فالرجل من برج السرطان والعقرب والحوت يُعتبرون "إلعوبين"، أي أنهم قد يظهرون تذبذبًا في العلاقات العاطفية، كما سيشهد برج الدلو تغييرات كبيرة في حياته في 2025، كما إن برج الجوزاء وبرج السرطان فسيكونان من أكثر الأبراج التي ستشهد مكاسب غير متوقعة، سواء على المستوى المادي أو المعنوي.

واختتمت عبير، أن بالنسبة للتوافقات بين الأبراج في عام 2025، فسيكون هناك توافق بين برج الأسد وبرج الحمل، وبرج الثور وبرج السرطان، وكذلك بين برج الثور وبرج الحوتـ، كما أن برج الجوزاء سيتوافق مع برج الميزان وبرج الدلو، بينما سيتوافق برج السرطان مع برج الثور، أما برج العذراء فلا يُعتبر من السهل أن يتوافق مع برج معين، لكن الأبراج المائية هي الأقرب له، بينما برج الميزان سيتوافق مع برج الميزان، بينما ستواجه علاقة برج الحمل مع برج الحمل بعض المشاكل، لكن للأسف برج الثور مع برج الثور فستكون علاقتهما روتينية، بينما برج الجوزاء مع برج الجوزاء سيتسم بعلاقة متقلبة، بينما سيتوافق برج الحمل مع الأبراج النارية، وكذلك مع برج الأسد، بينما برج الجدي سيتوافق بشكل جيد مع برج الحوت، بينما يُعتبر برج الدلو أقرب إلى برج الميزان نظرًا للعلاقة المتفاهمة بينهما، كما أن برج العقرب أكثر الأبراج شكًا أما برج القوس.