حصاد 2024.. تشغيل 9481 شابا وتسليم واستخراج 343 عقد عمل ومنح 13674 تصريح مزاولة مهنة بأسيوط

استعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جهود وإنجازات مديرية العمل بالمحافظة التي تحققت خلال عام 2024 في مجال التشغيل والتدريب ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تلقى تقريراً من مديرية العمل بقيادة، على سيد، وكيل وزارة العمل، ووفقًا للتقرير بلغ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلين بالوحدة 1307 عامل وعدد حالات الرعاية بلغت 221 حالة كما بلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها في تقديم الرعاية الصحية والإجتماعية 5 مليون و597 ألف و800 جنيه كما بلغ عدد المسجلين في قاعدة البيانات بالمديرية الراغبين في العمل 26811 شخصاً منهم 12102 مؤهلات عليا و886 مؤهل فوق متوسط و7786 مؤهل متوسط و464 أقل من متوسط و2126 فني و570 ذوي الهمم منوهاً إلى أن مديرية العمل تمكنت من تحقيق طفرة في مجال التشغيل، حيث جرى تشغيل 9481 منهم 4725 مؤهل عالي و324 مؤهل فوق متوسط و3057 مؤهل متوسط و96 مؤهل أقل من المتوسط و743 فني و153 ذوي الهمم وتم منح 13674 شهادة قياس مستوى المهارة و13674 تصريح مزاولة مهنة وفي مجال التشغيل الخارجي تم استلام 172 عقد عمل للخارج من الوزارة و171 عقد تم إستخراجها وتسليمها للمواطن كما أطلقت المديرية العديد من ملتقيات التوظيف بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، مما أسهم في تقليص معدلات البطالة.

وأشار المحافظ إلى أنه في مجال التدريب المهني جري تدريب 293 متدرب بمركز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل الذي يضم مهن الالوميتال التفصيل والحياكة واللحام والنجارة اليدوية والأجهزة المنزلية وصيانة المحمول حيث تم تدريب 72 متدرب على مهنة التفصيل والخياطة و32 متدرب على مهنة التطرير وتدريب 19 متدريب على مهنة الخياطة والعراوي بالعربة المتنقلة و50 متدرب على مهنة صيانة المحمول و45 متدرب على مهنة التبريد والتكييف وتدريب و36 متدرب على مهنة صيانة أجهزة الدش فضلاً عن 20 متدرب على صيانة أجهزة الحاسب الآلي و19 متدرب على مهنة تصليح الأجهزة المنزلية.

وأضاف أبوالنصر أن المديرية أولت اهتماماً خاصاً بملف حماية العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة، تنفيذا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل حيث تم تنفيذ حملات مكبرة من تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتأمينات والتضامن والتموين والصحة والطب البيطري وسلامة العذاء حيث تم التفتيش على 52 منشأة وإنذار 48 منشأة وتحرير محضرين لمنشأتين كما تم التفتيش على 1030 منشأة وتحرير 464 محضر مخالفة كما تم الإشتراك في منح تراخيص عدد 433 منشأة فضلاً عن تنظيم 47 ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية كما تم بحث 127 شكوى بالمكاتب الميدانية وفي مجال التفتيش العمالي بلغ عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها دورياً 13910 منشأة يعمل بها 29494 عامل وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها 729 محضر وفي مجال علاقات العمل تم تلقي 217 شكوى ونتيجة البحث إحالة 206 شكوى للجنة القضائية وتسوية 7 شكاوى وحفظ 4 شكاوى وذلك لضمان حقوق العاملين بما يحفظ حقوق الطرفين ويعزز إستقرار سوق العمل.

من جهة أخرى، أكد التقرير إنه في مجال عمل الأطفال تم التفتيش على 472 منشأة وتم إكتشاف عمل 490 طفل وتم تحرير 37 محضر وفي مجال المرأة تم التفتيش على 290 منشأة يعمل بها 332 عامل حيث تم التفتيش على عدد ساعات العمل كما تم التفتيش على الراحات الأسبوعية في 300 منشأة يعمل بها 389 عامل بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات حيث تم تنظيم 11 ندوة في مجال التوعية بعمل الأطفال و40 ندوة عمالية و47 ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية و19 ندوة إستراتيجية و48 ندوة توعية للمرأة و3 ندوات في مجال وحدة المساواة بين الجنسين وفي مجال المفاوضات الإجتماعية تم تنظيم 40 ندوة.

وثمّن المحافظ جهود العاملين بمديرية العمل، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.