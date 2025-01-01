أسود أنيق.. أنغام تثير ضجة بظهورها اللافت

شاركت الفنانة أنغام، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت أنغام، مرتدية فستانا لافتا وجذابا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم الأوف شولدر مع الأكمام اللامعة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أنغام، في المكياج على اللون الأسود الذي يبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أنغام، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

وإليكم صور أنغام