أورمان الشرقية: توزيع ألف كيلو لحوم على 500 مستفيد بالكنائس

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن جمعية الأورمان نظمت احتفالية كبرى، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، استهدفت توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة مارى مرقص وكنيسة مارى جرجس بالاخيوة بمركز الحسينية، وكنيسة الشهيد مارى مينا بمركز أولادصقر.

واضاف أنه ذلك يأتي في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأشار إلى ان الاحتفالية جاءت لمشاركة للإخوة الاقباط بأعيادهم، مؤكدًا على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.