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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية
خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية
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خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل تأتي ضمن خطة الدولة لتقليل الأعباء عن المواطنين وتجنب الزحام في مكاتب السجل المدني، أعلنت وزارة الداخلية، عن توفير خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل. 

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

هذه الخدمة تتيح تقديم بديل مريح لتجديد البطاقة أو استخراج بدل فاقد، من دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني متاح عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكن للمواطنين إتمام الإجراءات بسهولة، ببضع خطوات بسيطة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

 

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طريقة إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

يمكن للمواطنين إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي من المنزل، عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية من هـــــنــــا.

تسجيل الدخول إلى المنصة في حال امتلاك حساب، أو إنشاء حساب جديد.

اختر الخدمات المدنية، ثم من جهة اليمين اختر خدمات الأحوال المدنية.

يمكنك اختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي، أو بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

عند الضغط على أي منهما، ستنتقل إلى الصفحة التالية للموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط بدء الخدمة.

يمكنك الآن إضافة بياناتك، وبيانات الاستلام، ثم اختيار طريقة الدفع.

طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي المصرية 2025 من المنزل

تتيح وزارة الداخلية استخراج البطاقة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وتشمل الخطوات ما يأتي:

  • زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتسجيل الدخول من هــــنــــا.
  • اختيار الخدمة المطلوبة (تجديد، بدل فاقد، بدل تالف).
  • تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية الصحيحة.
  • رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
  • تحديد وسيلة الدفع وطريقة تسلُّم البطاقة.
  • تأكيد الطلب وانتظار إصدار البطاقة خلال المدة المحددة.
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
  • تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الطلب: 
  • للتجديد: صورة بطاقة الرقم القومي القديمة.
  • للاستخراج لأول مرة: صورة شهادة الميلاد الإلكترونية.
  • إثبات محل الإقامة: إيصال مرافق حديث مثل فاتورة كهرباء أو مياه.
  • إثبات المهنة: مستند رسمي مثل خطاب من جهة العمل أو النقابة المهنية.
  • هذه المستندات ضرورية لضمان دقة المعلومات المدونة في بطاقة الرقم القومي.
طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي

تتفاوت أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي وفقًا لسرعة الخدمة المطلوبة: 

  • فورية: 800 جنيه، وتُسلم البطاقة فورًا من السيارة النموذجية.
  • VIP إكسبريس: 515 جنيها، وتُسلم خلال 30 دقيقة.
  • خاصة: 175 جنيها، وتُسلم خلال 24 ساعة.
  • عاجلة: 125 جنيها، وتُسلم خلال 3 أيام.
  • عادية: 50 جنيها، وتُسلم خلال 15 يومًا.

يوفر هذا التنوع في الأسعار خيارات تلائم جميع المواطنين بحسب احتياجاتهم.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

تعمل وزارة الداخلية على تسهيل عملية استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال توفير العديد من القنوات التي تناسب مختلف الفئات. ومن أبرز هذه الأماكن: 

مكاتب السجل المدني 

منتشرة في أنحاء الجمهورية جميعها وتعد الخيار التقليدي لاستخراج البطاقة.

ماكينات السجل المدني الذكية

توفر هذه الماكينات الحديثة خدمات فورية دون الحاجة للتعامل مع الموظفين.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

تتيح هذه المنصة خدمات تجديد واستخراج البطاقة أونلاين.

السيارات المتنقلة 

تجوب الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين مباشرة.

خدمة أحوال إكسبريس 

تتسم بسرعة تقديم الخدمات، مع تسليم البطاقة خلال دقائق معدودة.

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