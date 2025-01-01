ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مئات من أسر المحتجزين يتظاهرون قرب منزل نتنياهو بالقدس المحتلة مطالبين بإتمام صفقة تبادل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال الدكتور عاهد فروانة، الباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصبح واضحا أمام أهالي الأسرى والجميع بأنه لا يريد إنجاز صفقة التبادل مع حماس، إذ يحاول بذل كل ما في وسعه لتأجيلها، وعدم الخوض في تفاصيلها الدقيقة، كما يضع شروطا جديدة حتى يفشل أي تقدم.

وأضاف «فروانة»، أنّ نتنياهو يسعى إلى مواصلة الحرب وتدمير قطاع غزة، كونه يخشى عندما تتوقف الحرب أن تٌفتح له الملفات الداخلية ولجان التحقيق حول الإخفاقات في 7 أكتوبر، إذ يعاني في هذا الوقت على المستوى الداخلي.