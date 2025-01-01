يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن أغرب نصيحة تلقاها من أحد أقاربه عقب زواجه من هدى الناظر.



وقال شعبان، في أثناء حلوله ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» إن أحد أقاربه حرص على زيارته لتهنئته على زواجه، مضيفًا: «لقيته بيقولي عاوز أديك نصيحة خبرة 50 سنة، لما تتجوز لازم تختار حاجة من الاتنين، يا تعيش راجل يا تعيش سعيد».

وتابع : «هذه النصيحة ظلت عالقة في ذهني، وأذكر أنني قلت له مينفعش أختار الاتنين، فرد عليّ قائلا: حاول بس لازم هتختار واحدة في الآخر».

كشف النجم مصطفى شعبان عن تلقيه العديد من التهاني من متابعيه بمناسبة زواجه، قائلاً: “اللي بيحبوني هيحبولي الخير”.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة “الحياة”، إلى أن هذا الحب والدعم من جمهوره كان له تأثير إيجابي عليه.

وأضاف مصطفى شعبان أنه لا يخاف من التعبير عن مشاعره، قائلاً: “مش بخاف أقول اللي في قلبي، بس بقول لو اتسألت، مش بقول من نفسي… ممكن أكون قاعد في قعدة مش عاجبني الكلام، لكن مش هتكلم، لكن لو حد فكر يسألني هطربق الترابيزة”.

وفي سياق متصل، علّق مصطفى شعبان على حالته العاطفية قائلاً: “علقت على قلبي لافتة مكتوب عليها مغلق للاكتمال، اتقفل خلاص”، مؤكداً أن باب قلبه قد أغلق بعد الزواج، في إشارة إلى استقرار حياته الزوجية.