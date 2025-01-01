البابا تواضروس يلتقي إدارة مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية لبحث تطوير الخدمة الطبية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الأربعاء القمص كيرلس قلته رئيس مجلس إدارة مستشفى الأنبا تكلا والدكتور عماد عفت مدير المستشفى بحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بتطوير العمل الخدمي الطبي الذي تقدمه المستشفى بما يليق بها كأول مستشفى كنسي قبطي تأسست بالإسكندرية.

وفي سياق متصل، استقبل اليوم البابا تواضروس الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غربي الإسكندرية) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية) والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط المتعلقة بالخدمة، والعمل الرعوي بالإسكندرية.