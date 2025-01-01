أبرز تصريحات رئيس الحكومة اليوم .. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العام الماضي كان عامًا شديد الصعوبة، وبه العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية التي يمكن وصفها بأنها من أصعب التحديات.

وأضاف، في الموتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية نجحت في سداد المستحقات المالية عليها العام الماضي بقيمة 39 مليار دولار، وأنها قادرة على سداد كافة المستحقات رغم التحديات التي نواجهها، وأبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70% بسبب الظروف الراهنة في الإقليم، متوقعا أن يكون هذا العام 2025 أفضل من العام الماضي.

أبرز تصريحات رئيس الحكومة اليوم

-تقييم لأداء الوزراء والمحافظين



-تقديم تقرير نصف سنوي بأداء الحكومة للبرلمان



-إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار



-أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم



-المصريون بالخارج لن يدفعوا ضريبة المحمول المستورد



-قانون المسؤولية الطبية هدفه حماية أكبر للأطباء

-إنشاء مجموعات استشارية لرئيس الوزراء من رجال الأعمال والخبراء



-إجمالي استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 63.5%

-معدل نمو الاقتصاد يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر



-تشجيع الصناعة المحلية