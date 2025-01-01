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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

موعد انتهاء صرف معاش شهر يناير 2025

صرف المعاشات شهر يناير
صرف المعاشات شهر يناير
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يبحث العديد من المواطنين عن صرف المعاشات شهر يناير 2025، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات 2025 اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق 1 يناير، وستشمل عملية الصرف تسهيل الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

 

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025  

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات يناير 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء، 1 يناير، ويستمر حتى نهاية الشهر.

صرف معاشات يناير 2025 في البنوك

  وأعلنت بعض البنوك الحكومية عن تقديم موعد صرف معاشات يناير 2025 للمواطنين المستحقين يومًا عن موعدها المعتاد، حيث أرسلت رسائل نصية للعملاء تُفيد بتوافر المعاشات في حساباتهم. وتمكن المواطنين من صرف معاشاتهم في البنوك التالية:


- بنك ناصر الاجتماعي: بدءًا من غدٍ الأربعاء 1 يناير.
- بنك التعمير والإسكان: المعاش متاح للصرف الآن.
- البنك العربي الإفريقي: المعاش متاح للصرف الآن.

- البنك الأهلي وبنك مصر: بدءًا من مساء الثلاثاء.
- بنك القاهرة: المعاش متاح للصرف الآن.
- بنك الإسكندرية: المعاش متاح للصرف الآن.

تفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات 

 
وتم الإعلان عن زيادة في المعاشات حيث سيكون الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا.

بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، بزيادة تبلغ 1,520 جنيهًا.

كما سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه.

موعد تطبيق الزيادة  


تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من الأربعاء 1 يناير 2025، حيث سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه. كما سيشهد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني زيادة ليصبح 2,300 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه.

هذه الزيادة تأتي في إطار الآلية السنوية التي نص عليها القانون، بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

ويترقب العديد من المواطنين في مصر موعد زيادة المعاشات لعام 2025، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر يناير اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، حيث سيتم زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

وقامت بعض البنوك بتقديم موعد صرف المعاشات لمساعدة المواطنين في الحصول على مستحقاتهم بشكل أسرع.

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