مواصفات تويوتا كورولا 2025 الجديدة

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كورولا موديل 2025، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تويوتا كورولا موديل 2025

- أبعاد تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

تأتى سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، ارتفاع 1435 مم .

- محرك تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 19.3 كم/ساعة بـ 1 لتر من الوقود .

تويوتا كورولا موديل 2025



وبها محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة تصل إلي 121 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن/ متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة E CVT،ويمكنها قطع مسافة 30.3 كم/ساعة بـ 1 لتر من الوقود .

تويوتا كورولا موديل 2025

وتمتلك تويوتا كورولا موديل 2025 محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 168 حصان، وعزم دران 200 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، ويمكنها قطع مسافة 20.3 كم/ساعة بـ 1 لتر من الوقود .



- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مسند للذراع في الوسط، وبها قفل مركزي، وبها ستارة إلكترونية خلفية، ونظام عرض المعلومات المتعددة، وبها مقود كهربائي، وبها فتحات مكيف خلفية، وستائر خلفية، وبها غطاء عازل من الأصوات والحرارة، ومقابض أبواب من الكروم، وأنابيب عادم من الكروم، وبها مرايات للأبواب إلكترونية، ويمكن إغلاق و فتح الصندوق الخلفي إلكترونياً، وبها مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب LED، وبها باب خلفي كهربائي، ونوافد كهربائية، وبها مصابيح خلفية هالوجين .

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر 79 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر 83 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر 87 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر 88 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر 94 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر 98 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر 99 ألف ريال سعودي .