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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحدث ظهور لـ محمد صلاح عبر إنستجرام |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي
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شارك محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر محمد صلاح في الصور من خلال مرانه الأخير.

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام عن تقديم نادي باريس سان جيرمان عرضا لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لمدة 3 مواسم .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" تقارير فرنسية.. محمد صلاح رفض عرضًا من باريس سان جيرمان يمنحه 500 ألف يورو أسبوعيا بجانب عقد لمدة 3 مواسم ".

لا يزال الحديث قائمًا حول وجهة النظر المستقبلية للاعب الدولي محمد صلاح سواء بالاستمرار في ناديه الحالي ليفربول أو الانتقال إلى أحد الدوريات الإنجليزية الأخرى أو تغيير الوجهة والانتقال إلى أحد الأندية السعودية، خاصة مع قرب نهاية عقده مع الريدز حيث سينتهي العقد بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح صرح في وقت سابق عن ظروف تجديد تعاقده مع الريدز حيث قال إن الأحاديث الإيجابية حول تجديد التعاقد مع النادي الإنجليزي غير قريبة في الوقت الحالي، ما زاد من الشكوك حول إمكانية انتقال اللاعب إلى أحد الأندية الأخرى، ويبلغ اللاعب 32 عاما وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري ثم يحق له التوقيع لأي ناد آخر.

محمد صلاح ليفربول الاهلي

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